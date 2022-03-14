Somali'de 25 Eş-Şebab üyesi öldürüldü - Son Dakika
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Somali'de 25 Eş-Şebab üyesi öldürüldü

14.03.2022 12:47
Somali'de 25 Eş-Şebab üyesi öldürüldü

Somali'de Eş-Şebab terör örgüne yönelik operasyonda 25 üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

Somali'de Eş-Şebab terör örgüne yönelik operasyonda 25 üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

Ülke basınındaki haberde, ülkenin Aşağı Şabel bölgesinde Eş-Şebab'a yönelik operasyon düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.

Ordu birlikleri tarafından düzenlenen operasyonda 25 örgüt üyesinin öldürüldüğü belirtilen haberde, 35'inin de yaralandığı kaydedildi.

Haberde operasyonda örgüt elebaşlarından birinin de etkisiz hale getirildiği vurgulandı.

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Son dakika haberleri... Somali, 200 Eş-Şebab üyesinin öldürüldüğünü duyurdu Son dakika haberleri... Somali, 200 Eş-Şebab üyesinin öldürüldüğünü duyurdu

Togo Cumhuriyeti, Eş Şebab, Somali, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Somali'de 25 Eş-Şebab üyesi öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Somali'de 25 Eş-Şebab üyesi öldürüldü - Son Dakika
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