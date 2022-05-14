Somali'de 33 saatlik sokağa çıkma yasağı - Son Dakika
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Somali'de 33 saatlik sokağa çıkma yasağı

14.05.2022 13:43
Somali'de 33 saatlik sokağa çıkma yasağı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da yarın yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için 33 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da yarın yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için 33 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da 33 saat sürecek sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Polis tarafından yapılan açıklamada, Mogadişu'daki yasağın yarın gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimi için uygulanacağı belirtildi. Polis sözcüsü Abdifatah Aden düzenlenen basın toplantısında, sokağa çıkma yasağının bugün 21.00'de başlayacağını ve Pazartesi 06.00'ya kadar devam edeceğini duyurdu. Milletvekilleri, resmi yetkililer ve güvenlik güçleri yasaktan muaf tutulacak.

Havaalanında oy kullanılacak

Terörist grupların muhtemel saldırılarından kaçınmak için milletvekilleri havaalanındaki bir hangarda oy verecek. Mevcut Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullahi Muhammed, eski cumhurbaşkanları Şerif Şeyh Ahmed ve Hasan Şeyh Mahmud da dahil olmak üzere 37 aday ile yarışacak.

Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde 11 Mayıs'ta Mogadişu'da bulunan havaalanı bölgesine giderek milletvekillerine hitap eden Cumhurbaşkanı Muhammed'in konuşması esnasında yakınlarda bulunan bir kontrol noktasına bombalı saldırı düzenlenmiş ve en az 4 kişi hayatını kaybetmişti. - MOGADİŞU

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Sokağa Çıkma Yasağı, Mogadişu, Somali, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Somali'de 33 saatlik sokağa çıkma yasağı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Somali'de 33 saatlik sokağa çıkma yasağı - Son Dakika
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