Somali'de 5 Eş-Şebab militanı öldürüldü - Son Dakika

Somali'nin Güney Batı eyaletinde terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 5 militan etkisiz hale getirildi.
Somali Haber Ajansı SONNA'nın haberine göre, ordu, Dinsor kasabasının dışında saldırı hazırlığındaki örgüte operasyon düzenledi.
Operasyonda 5 militan öldürüldü.
Bölge Harekat Komutanı Binbaşı İbrahim Adan, yaptığı açıklamada, ordunun Güney Batı eyaletinde terör örgütüne yönelik operasyonların yoğunlaştırılacağını belirtti.
Son aylarda eyalet güçlerince de desteklenen Somali ordusu, Eş-Şebab'a karşı Aşağı Şabelle, Bay ve Galgadud eyaletlerindeki operasyonlarını yoğunlaştırdı.
Kaynak: AA
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