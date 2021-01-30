Somali'de 5 Eş-Şebab militanı öldürüldü - Son Dakika

Somali'de 5 Eş-Şebab militanı öldürüldü

30.01.2021 18:49
Somali'de 5 Eş-Şebab militanı öldürüldü, System.String[]

Somali'nin Güney Batı eyaletinde terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 5 militan etkisiz hale getirildi.

Somali'nin Güney Batı eyaletinde terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 5 militan etkisiz hale getirildi.

Somali Haber Ajansı SONNA'nın haberine göre, ordu, Dinsor kasabasının dışında saldırı hazırlığındaki örgüte operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 militan öldürüldü.

Bölge Harekat Komutanı Binbaşı İbrahim Adan, yaptığı açıklamada, ordunun Güney Batı eyaletinde terör örgütüne yönelik operasyonların yoğunlaştırılacağını belirtti.

Son aylarda eyalet güçlerince de desteklenen Somali ordusu, Eş-Şebab'a karşı Aşağı Şabelle, Bay ve Galgadud eyaletlerindeki operasyonlarını yoğunlaştırdı.

Güney Batı, Eş Şebab, Militan, Somali, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Somali'de 5 Eş-Şebab militanı öldürüldü - Son Dakika


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