Somali'de 5 köy Eş-Şebab'dan temizlendi - Son Dakika

Somali'de 5 köy Eş-Şebab'dan temizlendi
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Somali'de güvenlik güçleri, dün gece düzenledikleri operasyonda 5 köyü terör örgütü Eş-Şebab'dan temizledi.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:44 Kaynak: AA
Somali'de güvenlik güçleri, dün gece düzenledikleri operasyonda 5 köyü terör örgütü Eş-Şebab'dan temizledi.
Somali özel kuvvetler güçlerinden Hasan Adan Muhammed, yaptığı açıklamada, ülkenin Juba bölgesinde Eş-Şebab örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 militanın öldürüldüğünü ve 15 militanın yaralı ele geçirildiğini belirtti.
Muhammed, kurtarılan köylerin Jubaland eyaletinin başkenti Kismayo'ya 90 kilometre uzaklıktaki Malayley, Janale-gay, Rernerow, Bandar Jadiid ve Bengani olduğunu kaydetti.
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