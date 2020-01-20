Somali'de 5 köy Eş-Şebab'dan temizlendi - Son Dakika

Muhammed, kurtarılan köylerin Jubaland eyaletinin başkenti Kismayo'ya 90 kilometre uzaklıktaki Malayley, Janale-gay, Rernerow, Bandar Jadiid ve Bengani olduğunu kaydetti.

Somali özel kuvvetler güçlerinden Hasan Adan Muhammed, yaptığı açıklamada, ülkenin Juba bölgesinde Eş-Şebab örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 militanın öldürüldüğünü ve 15 militanın yaralı ele geçirildiğini belirtti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Hem çaldılar hem de dalga geçer gibi "öncesi ve sonrası" fotoğrafı çektiler