Somali'de 7 saat süren çatışma sona erdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Somali'de 7 saat süren çatışma sona erdi - Son Dakika

Somali'de 7 saat süren çatışma sona erdi

6 saat önce

Somali'de dün akşam saatlerinde bir otele 5 Eş-Şebab militanı tarafından düzenlenen saldırı sona erdi.

Somali'de 7 saat süren çatışma sona erdi, System.String[]

Somali'de dün akşam saatlerinde bir otele 5 Eş-Şebab militanı tarafından düzenlenen saldırı sona erdi. Saldırı sonucu 3 sivil ve 2 asker hayatını kaybederken, güvenlik güçlerinin 5 Eş-Şebab militanını etkisiz hale getirdiği aktarıldı.


Somali'nin başkenti Mogadişu'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yanında bulunan otele düzenlenen terör saldırısında 3 sivil ve 2 asker hayatını kaybetti. Komiser Zakia Hussein, salı günü 19.00'da başlayan saldırının çarşamba gecesi 01.00'da sona erdiğini açıkladı. Hussein, "Güvenlik güçlerinin operasyonu sona erdi. Saldırıda 3 sivil ve 2 asker olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti. 9 sivil ve 2 asker olmak üzere 11 kişi yaralandı" ifadelerini kullanarak Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yanında bulunan SYL Oteli'ne düzenlenen saldırıda aralarında yetkili isimlerin de bulunduğu 82 kişinin kurtarıldığını belirtti.


Somali'de dün terör örgütü Eş-Şebab mensubu 5 militan güvenliği sağlayan askerleri etkisiz hale getirdikten sonra fuarda bulunan kalabalığa ateş etmeye başladı. Olay yerine gelen özel hareket askerleri 3 saldırganı etkisiz hale getirmiş, çıkan çatışmadan kurtulan 2 militanın ise içeride bulunan sivil vatandaşları rehin aldığı aktarılmıştı - MOGADİŞU

Somali, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:14 Kaynak: İHA
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