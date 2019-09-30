Son Dakika Haberleri: Somali'de ABD hava üssü ve AB askeri konvoyuna bombalı saldırı
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Somali'de ABD hava üssü ve AB askeri konvoyuna bombalı saldırı

34 dakika önce

Somali'de ABD hava üssü ve Avrupa Birliği askeri konvoyuna farklı noktalarda bombalı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Somali'de ABD hava üssü ve AB askeri konvoyuna bombalı saldırı, System.String[]

Somali'de ABD hava üssü ve Avrupa Birliği askeri konvoyuna farklı noktalarda bombalı saldırı düzenlendiği belirtildi.


Somali'de ABD'ye ait Baledogle askeri hava üssüne ve başkent Mogadişu'da Avrupa Birliği (AB) askeri konvoyuna yönelik bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiği belirtildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, bomba yüklü bir aracın askeri üssün girişinde infilak ettirildiği belirtildi. Saldırıda can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Patlamanın ardından silah seslerinin duyulduğu ifade edildi. Terör örgütü Eş- Şebab askeri üsse düzenlenen saldırıyı üstlendi.


İkinci saldırının da başkent Mogadişu'da İtalyan askerlerin bulunduğu konvoya yönelik gerçekleştirildiği öğrenildi. - MOGADİŞU

Avrupa Birliği, Mogadişu, Somali, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:30 Kaynak: İHA
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