Somali'de Afrika Birliği Somali Misyonu birliklerine bombalı saldırı - Son Dakika
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Somali'de Afrika Birliği Somali Misyonu birliklerine bombalı saldırı

23.02.2022 13:27
Somali'de Afrika Birliği Somali Misyonu birliklerine bombalı saldırı

Somali'de Afrika Birliği Somali Misyonunu (AMISOM) hedef alan bombalı saldırıda bir Etiyopyalı asker hayatını kaybetti.

Somali'de Afrika Birliği Somali Misyonunu (AMISOM) hedef alan bombalı saldırıda bir Etiyopyalı asker hayatını kaybetti.

Baidoa'daki güvenlik yetkilisi Adan Isak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Wajid kasabasında bir su kuyusu yakınına yerleştirilen kara mayınının patlaması sonucu bir askerin öldüğünü, iki askerin yaralandığını ifade etti.

Kasabadaki bir görgü şahidi, Etiyopya askeri araçlarının yaralı askerleri taşıdığını söyledi.

Saldırının sorumluluğunu terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.

Saldırı, örgüte yönelik Hiran bölgesinde başlatılan kara ve hava operasyonunun ardından geldi. Operasyonda şimdiye kadar en az 60 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Eş-Şebab, son haftalarda seçimlerin yapıldığı ülkede çok sayıda kentte bombalı saldırı düzenledi.

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Kaynak: AA

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