Son Dakika Haberleri: Somali'de Akaryakıt İstasyonunda Yangın

Somali'de Akaryakıt İstasyonunda Yangın

1 saat önce

Somali'nin Guriel şehrinde bir akaryakıt istasyonunda yangın çıktığı ancak şehirde yangını söndürecek bir itfaiye aracı bulunmadığı belirtildi.

Somali'de Akaryakıt İstasyonunda Yangın, System.String[]
Somali'nin Guriel şehrinde bir akaryakıt istasyonunda yangın çıktığı ancak şehirde yangını söndürecek bir itfaiye aracı bulunmadığı belirtildi.

Somali'nin Guriel şehrinde bir akaryakıt istasyonunda yangın çıktı. Yangının çıktığı akaryakıt istasyonunda patlamalar meydana geldiği, alevlerin çevredeki iş yerlerine ve binalara sıçradığı ifade edildi. Bölgede yaşayan halk kendi imkanlarıyla yangına müdahale ediyor. Şehirde itfaiye aracının bulunmaması nedeniyle, yangının yayılmasından endişe ediliyor.

Kente en yakın itfaiye aracının ancak 4 saat sonra bölgeye ulaşabileceği belirtiliyor.

Somali'nin orta kesimlerinde bulunan Guriel şehrinde alt yapı bulunmuyor. - MOGADİŞU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:15 Kaynak: İHA

İtfaiye, Somali, 3. Sayfa
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