Somali'de Akaryakıt İstasyonunda Yangın
1 saat önce
Somali'nin Guriel şehrinde bir akaryakıt istasyonunda yangın çıktığı ancak şehirde yangını söndürecek bir itfaiye aracı bulunmadığı belirtildi.
Somali
'nin Guriel şehrinde bir akaryakıt istasyonunda yangın çıktığı ancak şehirde yangını söndürecek bir itfaiye aracı bulunmadığı belirtildi.
Somali'nin Guriel şehrinde bir akaryakıt istasyonunda yangın çıktı. Yangının çıktığı akaryakıt istasyonunda patlamalar meydana geldiği, alevlerin çevredeki iş yerlerine ve binalara sıçradığı ifade edildi. Bölgede yaşayan halk kendi imkanlarıyla yangına müdahale ediyor. Şehirde itfaiye aracının bulunmaması nedeniyle, yangının yayılmasından endişe ediliyor.
Kente en yakın itfaiye aracının ancak 4 saat sonra bölgeye ulaşabileceği belirtiliyor.
Somali'nin orta kesimlerinde bulunan Guriel şehrinde alt yapı bulunmuyor. - MOGADİŞU
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:15 Kaynak: İHA
Çatı Yangınında Can Pazarı; Film Gibi İzlediler
Sünger Fabrikasında Korkutan Yangın! Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi
Oy Torbaları ve Seçim Görevlilerini Taşıyan Minibüs Karda Mahsur Kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Oy Kullanacağı Okulun Yanında İnanılmaz Kaza