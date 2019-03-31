Son Dakika Haberleri: Somali'de Akaryakıt İstasyonunda Yangın- Şehirde İtfaiye Aracı Yok

Somali'de Akaryakıt İstasyonunda Yangın- Şehirde İtfaiye Aracı Yok

42 dakika önce

- Somali'de akaryakıt istasyonunda yangın Şehirde itfaiye aracı yokMOGADİŞU - Somali'nin Guriel şehrinde bir akaryakıt istasyonunda yangın çıktığı ancak şehirde yangını söndürecek bir itfaiye aracı bulunmadığı belirtildi.

Somali'de Akaryakıt İstasyonunda Yangın- Şehirde İtfaiye Aracı Yok, System.String[]
- Somali'de akaryakıt istasyonunda yangın
Şehirde itfaiye aracı yok

MOGADİŞU - Somali'nin Guriel şehrinde bir akaryakıt istasyonunda yangın çıktığı ancak şehirde yangını söndürecek bir itfaiye aracı bulunmadığı belirtildi.
Somali'nin Guriel şehrinde bir akaryakıt istasyonunda yangın çıktı. Yangının çıktığı akaryakıt istasyonunda patlamalar meydana geldiği, alevlerin çevredeki iş yerlerine ve binalara sıçradığı ifade edildi. Bölgede yaşayan halk kendi imkanlarıyla yangına müdahale ediyor. Şehirde itfaiye aracının bulunmaması nedeniyle, yangının yayılmasından endişe ediliyor.
Kente en yakın itfaiye aracının ancak 4 saat sonra bölgeye ulaşabileceği belirtiliyor.
Somali'nin orta kesimlerinde bulunan Guriel şehrinde alt yapı bulunmuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:36 Kaynak: İHA

İtfaiye, Somali, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Esenyurt'ta Okulda Yangın Çıktı! Oy Sayımına Ara Verildi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlk Sonuçları Değerlendiriyor! Canlı Aktarıyoruz DSP'li Aday Mustafa Sarıgül Şişli'de Hüsrana Uğradı CHP'nin Kırklareli'de Aday Göstermediği Mehmet Siyam Kesimoğlu, Bağımsız Girdiği Yarışı Önde Götürüyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 22:18:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Somali'de Akaryakıt İstasyonunda Yangın- Şehirde İtfaiye Aracı Yok
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]