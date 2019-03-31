Somali'de Akaryakıt İstasyonunda Yangın- Şehirde İtfaiye Aracı Yok
42 dakika önce
- Somali'de akaryakıt istasyonunda yangın Şehirde itfaiye aracı yokMOGADİŞU - Somali'nin Guriel şehrinde bir akaryakıt istasyonunda yangın çıktığı ancak şehirde yangını söndürecek bir itfaiye aracı bulunmadığı belirtildi.
- Somali
'de akaryakıt istasyonunda yangın
Şehirde itfaiye aracı yok
MOGADİŞU - Somali'nin Guriel şehrinde bir akaryakıt istasyonunda yangın çıktığı ancak şehirde yangını söndürecek bir itfaiye aracı bulunmadığı belirtildi.
Somali'nin Guriel şehrinde bir akaryakıt istasyonunda yangın çıktı. Yangının çıktığı akaryakıt istasyonunda patlamalar meydana geldiği, alevlerin çevredeki iş yerlerine ve binalara sıçradığı ifade edildi. Bölgede yaşayan halk kendi imkanlarıyla yangına müdahale ediyor. Şehirde itfaiye aracının bulunmaması nedeniyle, yangının yayılmasından endişe ediliyor.
Kente en yakın itfaiye aracının ancak 4 saat sonra bölgeye ulaşabileceği belirtiliyor.
Somali'nin orta kesimlerinde bulunan Guriel şehrinde alt yapı bulunmuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:36 Kaynak: İHA
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