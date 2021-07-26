Somali'de asker anneleri, kayıp çocuklarının bulunması için eylem düzenledi - Son Dakika

Çocuklarından uzun süredir haber alamayan Somalili asker anneleri, çocuklarının bulunması için eylem düzenledi.

Somali Guardian'ın haberine göre, asker anneleri, çocuklarının askeri eğitim için Eritre'ye gittiğini ve bir daha kendilerinden haber alamadıklarını söyledi.

Başkent Mogadişu'da toplanan asker anneleri, çocuklarıyla ilgili kendilerine bilgi verilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Anneler, uzun süredir kendilerinden haber alamadıkları çocuklarının eğitim verilerek, ülkelerinden uzaktaki çatışma bölgesine gönderildiğini öne sürdü.

Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı Eski Başkan yardımcılarından Abdisalan Yusuf Guled, 18 Ocak'ta yaptığı açıklamada, 370'ten fazla Somali askerinin, Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki çatışmalarda hayatını kaybettiğini ileri sürmüştü.

Somali hükümeti ise söz konusu iddiaların "uydurma ve yanlış" olduğunu açıklamıştı.