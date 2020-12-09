Somali'nin Galmudug eyaletinde askere konvoya düzenlenen silahlı saldırıda 6 asker hayatını kaybetti.
AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, öğlen saatlerinde Galgadud vilayetinde subayları taşıyan araca bölgedeki milisler tarafından ateş açıldı.
Saldırıda aynı kabileden 6 asker öldü.
Saldırının nedeninin bölgedeki bazı köylerin kontrolünü ele geçirmek için çatışan Balambal ve Gur'el kabileleri arasındaki rekabete dayandığı belirtiliyor.
Somali hükümeti henüz saldırıya ilişkin açıklama yapmadı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Somali'de askeri konvoya saldırı: 6 ölü - Son Dakika