Somali'de askeri üslere saldırı: 8 ölü - Son Dakika
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Somali'de askeri üslere saldırı: 8 ölü

17 dakika önce

Somali'nin Orta Şebelle bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab'ın askeri üslere düzenlediği saldırılarda 8 asker hayatını kaybetti.

Somali'de askeri üslere saldırı: 8 ölü, System.String[]

Somali'nin Orta Şebelle bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab'ın askeri üslere düzenlediği saldırılarda 8 asker hayatını kaybetti.

Bölge askeri yetkilisi Hassan İbrahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eş-Şebab'ın Orta Şebelle bölgesine bağlı El Gelow, Kalimov ve Garsalo'daki askeri üslere saldırı düzenlediğini belirtti.

İbrahim, "Terör örgütü Eş-Şebab'ın sabah saatlerinde Kalimov'daki üssümüze düzenlediği saldırıda 8 asker yaşamını yitirdi, 13 asker yaralandı." dedi.

Çıkan çatışmada 10 terör örgütü üyesinin öldürüldüğünü aktaran İbrahim, örgütün diğer bölgelerde düzenlediği saldırılarda ölü sayısını henüz bilmediklerini söyledi.

Ülkenin güneyindeki çok sayıda köy ve kasabayı işgali altında bulunduran Eş-Şebab, sık sık güvenlik görevlileri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor. Eş-Şebab'ın son olarak dün başkent Mogadişu'da düzenlediği saldırıda 4 asker hayatını kaybetmişti.

Somali, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 01:38 Kaynak: AA
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