Somali'de askeri üsse saldırıda ölenlerin sayısı 10'a yükseldi - Son Dakika
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Somali'de askeri üsse saldırıda ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

05.05.2022 09:01
Somali'de askeri üsse saldırıda ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

Somali'de Eş-Şebab terör örgütünün, 3 Mayıs'ta Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonu üssüne düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiği bildirildi.

Somali'de Eş-Şebab terör örgütünün, 3 Mayıs'ta Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonu üssüne düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiği bildirildi.

Burundi ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Orta Şabelle bölgesindeki saldırıda hayatını kaybeden kişilerin, barış gücüne bağlı Burundili askerler olduğu bilgisi paylaşıldı.

Eş-Şebab tarafından 3 Mayıs'ta askeri üsse düzenlenen saldırıda 10 askerin hayatını kaybettiği, 25 askerin yaralandığı, 5'inin de kaybolduğu kaydedildi.

Saldırıya karşılık veren barış gücü askerleri 20 Eş-Şebab üyesini etkisiz hale getirdi.

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Eş Şebab, Somali, Terör, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Somali'de askeri üsse saldırıda ölenlerin sayısı 10'a yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Somali'de askeri üsse saldırıda ölenlerin sayısı 10'a yükseldi - Son Dakika
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