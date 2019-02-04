Son Dakika Haberleri: Somali'de Avm Önünde Patlama: 9 Ölü

Somali'de Avm Önünde Patlama: 9 Ölü

1 saat önce

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bulunan bir alışveriş merkezi önünde meydana gelen patlamada 9 kişi hayatını kaybetti.

Somali'de Avm Önünde Patlama: 9 Ölü, System.String[]
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bulunan bir alışveriş merkezi önünde meydana gelen patlamada 9 kişi hayatını kaybetti.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da, belediye binasının yakınlarında bulunan alışveriş merkezinin önünde patlama meydana geldi. Şiddetli patlama sesinin duyulduğu bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Bomba yüklü aracın patlaması sonucu meydana gelen patlamada 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Polis memuru Ahmed Moalin, patlamanın ölüm ve yıkıma neden olduğunu ifade ederek 9 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı. Yaralıların da olduğunu ifade eden Moalin, "Saldırganlar, patlayıcı yüklü aracı alışveriş merkezi yakınlarında patlatarak masum insanların ölümüne neden oldu" dedi. - MOGADİŞU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:12 Kaynak: İHA

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