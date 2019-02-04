Son Dakika Haberleri: Somali'de Bae'li Liman Yöneticisi Öldürüldü

Somali'de Bae'li Liman Yöneticisi Öldürüldü

52 dakika önce

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli liman işletmesi DP World şirketinin yöneticisi Paul Anthony Fermosa, Somali'nin Bosaso Limanı'nda silahla vurularak öldürüldü.

Somali'de Bae'li Liman Yöneticisi Öldürüldü, System.String[]
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli liman işletmesi DP World şirketinin yöneticisi Paul Anthony Fermosa, Somali'nin Bosaso Limanı'nda silahla vurularak öldürüldü.

Bölgedeki medya kaynaklarının aktardığına göre, özerk Puntland'ın Bosaso Limanı'nda balıkçı kılığına girmiş bir kişi Fermosa'yı silahla vurarak öldürdü.

Olayın hemen ardından Puntland güvenlik güçleri saldırganı etkisiz hale getirdi.

Saldırının sorumluluğunu Eş-Şebab üstlendi.

DP World şirketi, 2017'de Puntland'daki Bosaso Limanı'nın 30 yıl boyunca işletme ve geliştirme hakkını almıştı.

Şirket, benzer bir anlaşmayı da özerk Somaliland'in Berbera Limanı için yapmış, anlaşma, federal Somali hükümetinin tepkisini çekmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:27 Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Somali, Güncel
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