Somali'de bakan yardımcısının aracına bombalı saldırı - Son Dakika

Somali'de Güvenlik Bakan Yardımcısının aracına düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre bir asker öldü, 4 sivil yaralandı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, başkent Mogadişu'nun işlek caddelerinden ve hükümet üyelerinin geçiş güzergahındaki Mekke'i Mükerreme Caddesi'nde yol kenarına bırakılan bomba, Güvenlik Bakan Yardımcısı Abdunnasır Said Musa'nın aracının geçişi sırasında patlatıldı.
Olayda ilk belirlemelere göre bir asker hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı.
Said Musa'nın saldırıdan yara almadan kurtulduğu belirtildi.