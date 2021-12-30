Somali'de Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanının "darbe girişimini" kınadı - Son Dakika

Somali'de Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu tarafından yetkileri askıya alınan Başbakan Hüseyin Roble liderliğinde toplanan Bakanlar Kurulu, bu adımı darbe girişimi olarak değerlendirerek kınadı.

Somali Başbakanlık Twitter hesabından yapılan açıklamada, yetkileri Cumhurbaşkanı tarafından askıya alınan Başbakan Roble'nin haftalık Kabine toplantısı düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.

Başbakan Roble liderliğinde toplanan Bakanlar Kurulunun, Cumhurbaşkanı Fermacu'nun bu adımını darbe olarak nitelendirerek kınadığı açıklandı.

Somali'de cumhurbaşkanı seçiminin 8 Şubat'ta yapılamaması nedeniyle Başbakan Roble ile Cumhurbaşkanı Fermacu arasında siyasi kriz yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Fermacu, Başbakan Roble ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Abas Amin Ali'yi "yolsuzluk" ve "kamu malını kötüye kullanma" suçlamasıyla 27 Aralık'ta açığa almıştı.

Roble'nin anayasal görevini yerine getirdiği altı çizilen açıklamada, kendisinin ülkeyi barışçıl bir seçime götürmek için tüm adımları attığı vurgulanmıştı.

Fermacu, Roble'yi ülkeyi yönetememekle suçlarken, Başbakan Roble ise Cumhurbaşkanının seçimleri kasıtlı olarak ertelediğini savunuyor.