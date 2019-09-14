Son Dakika Haberleri: Somali'de başbakanın mitingine bombalı saldırı
Son Dakika Güncel Haber

Somali'de başbakanın mitingine bombalı saldırı

1 saat önce

Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri'nin ülkenin güneyindeki Merka kentinde miting düzenlediği sırada bombalı saldırı yapıldı, ilk belirlemelere göre 2 sivil hayatını kaybetti.

Somali'de başbakanın mitingine bombalı saldırı, System.String[]

Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri'nin ülkenin güneyindeki Merka kentinde miting düzenlediği sırada bombalı saldırı yapıldı, ilk belirlemelere göre 2 sivil hayatını kaybetti.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Aşağı Şabel bölgesindeki Merka kentinde Başbakan Hayri'nin konuşma yaptığı sırada miting alanının yakınlarında patlama oldu.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken Başbakan Hayri ziyaretini iptal ederek başkent Mogadişu'ya geri döndü.

Ülkenin Orta Şabel bölgesinde bugün yerel yöneticileri hedef alan Eş-Şebab saldırısında ise 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülkenin güneyindeki çok sayıda köy ve kasabayı işgali altında bulunduran terör örgütü Eş-Şebab, sık sık güvenlik görevlileri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

Hasan Ali, Somali, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 07:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Savaş da olacak çatışmalar da" diyen HDP Milletvekili Leyla Güven hakkında soruşturma başlatıldı
Ahmet Davutoğlu ve ekibinin ardından AK Parti'den iki kişi daha istifa etti 12 yaşındaki öğrenci, öğretmenine cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı Çorlu tren faciasında oğlunu kaybeden anne Gülben Ergen'e seslendi: Oğlum ile oğlunuz aynı takımda top oynuyordu. Bir gün aradınız mı?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 20:46:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Somali'de başbakanın mitingine bombalı saldırı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]