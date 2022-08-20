Eş-Şebab'ın Mogadişu'daki otel saldırısında 15 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Eş-Şebab'ın Mogadişu'daki otel saldırısında 15 kişi hayatını kaybetti

20.08.2022 11:06
Eş-Şebab'ın Mogadişu'daki otel saldırısında 15 kişi hayatını kaybetti

Somali'de başkent Mogadişu'daki Hayat Otel'e terör örgütü Eş-Şebab militanlarınca dün düzenlenen saldırıda en az 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Somali'de başkent Mogadişu'daki Hayat Otel'e terör örgütü Eş-Şebab militanlarınca dün düzenlenen saldırıda en az 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal medyadaki haberlere göre, dün akşam Hayat Otel'e Eş-Şebab tarafından yapılan saldırıda aralarında güvenlik görevlileri ve otel sahibi Abdurahman Hasan İman'ın da olduğu 15 kişi hayatını kaybetti.

Otel içerisindeki militanların güvenlik güçleriyle çatıştığı aktarılırken, sabah saatlerinde halen çatışma seslerinin geldiği belirtildi.

Otele giden tüm yollar kapatılırken, çatışma sırasında çok sayıda patlama sesi de duyuldu.

Saldırıyı Eş-Şebab üstlendi.

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Kaynak: AA

Mogadişu, Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eş-Şebab'ın Mogadişu'daki otel saldırısında 15 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Eş-Şebab'ın Mogadişu'daki otel saldırısında 15 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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