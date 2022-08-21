Mogadişu'da otele düzenlenen terör saldırısında ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi - Son Dakika
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Mogadişu'da otele düzenlenen terör saldırısında ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi

21.08.2022 13:04
Mogadişu'da otele düzenlenen terör saldırısında ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi

Somali'de başkent Mogadişu'daki Hayat Otel'e terör örgütü Eş-Şebab militanlarınca 19 Ağustos'ta düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi.

Somali'de başkent Mogadişu'daki Hayat Otel'e terör örgütü Eş-Şebab militanlarınca 19 Ağustos'ta düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi.

Adını vermek istemeyen askeri yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 19 Ağustos akşamı Hayat Otel'e Eş-Şebab tarafından yapılan saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 20'ye çıktığını, 30 kişinin de yaralandığını belirtti.

Yetkili, saldırının ardından askerlerin Eş-Şebab'a yönelik düzenlediği yaklaşık 30 saatlik operasyonda çok sayıda militanın etkisiz hale getirildiğini ve kuşatmayı sonlandırdığını söyledi.

Somali hükümeti, saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmazken, saldırıyı üstlenen Eş-Şebab, saldırıda 40 kişiyi öldürdüğünü ve 70 kişiyi yaraladığını iddia etti.

Hayat Otel, ülkenin yeniden inşasına yardımcı olmak için yurt dışından dönen üst düzey hükümet yetkilileri, insani yardım çalışanları ve diasporaya ev sahipliği yapıyor.

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Kaynak: AA

Mogadişu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mogadişu'da otele düzenlenen terör saldırısında ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Mogadişu'da otele düzenlenen terör saldırısında ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi - Son Dakika
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