Somali'de belediye başkanı, aracına düzenlenen bombalı saldırıdan yara almadan kurtuldu - Son Dakika

Somali'nin başkenti Mogadişu'da, Yaqshid Belediye Başkanı Ahmet Abdullah, aracına düzenlenen bombalı saldırıdan yara almadan kurtuldu.
AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, patlamada 3 kişi hafif yaralandı.
Patlamanın ardından bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.
Saldırı, ülkede dünden bu yana belediye başkanlarını hedef alan ikinci saldırı oldu.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Mogadişu'da dün, Garasbaley Belediye Başkanı İbrahim Muhammed Roble'nin aracına düzenlenen bombalı saldırıda başkan yardımcısı dahil 3 kişi hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA
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