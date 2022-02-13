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Somali'de bir kadın ve iki çocuk açlık ve susuzluktan öldü - Son Dakika

Somali'de bir kadın ve iki çocuk açlık ve susuzluktan öldü

13.02.2022 13:13
Somali'de bir kadın ve iki çocuk açlık ve susuzluktan öldü

Somali'nin Güney Batı eyaletinde yıllardır terör örgütü Eş-Şebab'ın kuşatması altında bulunan bölgede bir kadın ve iki çocuğun açlık ve susuzluktan ötürü hayatını kaybettiği bildirildi.

Somali'nin Güney Batı eyaletinde yıllardır terör örgütü Eş-Şebab'ın kuşatması altında bulunan bölgede bir kadın ve iki çocuğun açlık ve susuzluktan ötürü hayatını kaybettiği bildirildi.

Bakol bölgesindeki Rabdhure kentinin yöneticisi Muhammed Salad, kuraklık nedeniyle kasabalarında ölümlerin görülmeye başladığını aktardı.

Eş-Şebab'ın kuşatmasından ötürü bölgeye sadece hava yoluyla yardım ulaştırılabildiğini kaydeden Salad, Güney Batı eyaletinin bölgeye yardım getirme kapasitesinin olmadığını dile getirdi.

Salad, bir kadın ve iki çocuğun açlık ve susuzluk nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.

Bakol bölgesinde bazı kent ve kasabalar, Eş-Şebab'ın kuşatması altında bulunuyor.

Birleşmiş Milletler, Afrika'nın doğusunda 1980'lerden bu yana görülen en şiddetli kuraklık dalgasının yaklaşık 13 milyon kişiyi şiddetli açlığa mahkum ettiğini açıklamıştı.

Son iki ayda 700 bin sığır, deve, koyun ve keçinin telef olduğu aktarılan Somali'de, 2011'deki kuraklık ve gıda krizi nedeniyle yaklaşık 260 bin kişi hayatını kaybetmişti.

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Güney Batı, Eş Şebab, Somali, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Somali'de bir kadın ve iki çocuk açlık ve susuzluktan öldü - Son Dakika


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