Somali'de BM yerleşkesini hedef alan terör saldırısında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Somali'de BM yerleşkesini hedef alan terör saldırısında 3 kişi yaralandı

23.03.2022 15:11
Somali'de BM yerleşkesini hedef alan terör saldırısında 3 kişi yaralandı

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Birleşmiş Milletler (BM) yerleşkesini hedef alan terör saldırısında 3 güvenlik personeli yaralandı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Birleşmiş Milletler (BM) yerleşkesini hedef alan terör saldırısında 3 güvenlik personeli yaralandı.

AA muhabirine konuşan güvenlik kaynakları, BM'nin yanı sıra Avrupa Birliği ve Afrika Birliği ofislerinin de yer aldığı Halane yerleşkesini içeren Aden Havalimanı'na saldıran terör örgütü Eş-Şebab'ın 3 güvenlik görevlisini yaraladığını belirtti.

Silah ve el bombası kullandığı aktarılan 2 militan güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürüldü.

Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.

Eş-Şebab, geçen yıl da yerleşkeye havan mermili saldırı düzenlemişti.

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Birleşmiş Milletler, Mogadişu, Eş Şebab, Somali, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Somali'de BM yerleşkesini hedef alan terör saldırısında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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