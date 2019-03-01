Son Dakika Haberleri: Somali'de Bomba Yüklü Araç Patladı: 5 Ölü

Somali'de Bomba Yüklü Araç Patladı: 5 Ölü

24 dakika önce

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araç patladı, 5 kişi hayatını kaybetti.

Somali'de Bomba Yüklü Araç Patladı: 5 Ölü, System.String[]
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araç patladı, 5 kişi hayatını kaybetti.

 

Yerel basın patlamanın şehrin en işlek noktalarından olan Maka Al Mukaram caddesinde meydana geldiğini; en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini; çok sayıda kişinin de yaralandığını duyurdu.

Patlama sonrası araçlar yandı. Bölgeye ambulanslar sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:20 Kaynak: DHA

Mogadişu, Somali, Yenikadinda Gösterme, Dünya
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