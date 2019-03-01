Somali'de Bomba Yüklü Araç Patladı: 5 Ölü
24 dakika önce
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araç patladı, 5 kişi hayatını kaybetti.
Somali
'nin başkenti Mogadişu
'da bomba yüklü araç patladı, 5 kişi hayatını kaybetti.
Yerel basın patlamanın şehrin en işlek noktalarından olan Maka Al Mukaram caddesinde meydana geldiğini; en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini; çok sayıda kişinin de yaralandığını duyurdu.
Patlama sonrası araçlar yandı. Bölgeye ambulanslar sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:20 Kaynak: DHA
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