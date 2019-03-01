Son Dakika Haberleri: Somali'de Bomba Yüklü Araç Patladı: Ölü Sayısı 10'a Yükseldi (2)

Somali'de Bomba Yüklü Araç Patladı: Ölü Sayısı 10'a Yükseldi (2)

22 dakika önce

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araç patladı.

Somali'de Bomba Yüklü Araç Patladı: Ölü Sayısı 10'a Yükseldi (2), System.String[]
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araç patladı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Somali basını, yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, patlamanın şehrin en işlek noktalarından olan Maka Al Mukaram caddesinde meydana geldiğini; otel önünde gerçekleşen patlama sonrası silah seslerinin duyulduğunu duyurdu. Yere kaynaklar, patlamada 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin de yaralandığını belirtiyor.

 

Patlama sonrası bölge savaş alanına döndü. Olay yerine güvenlik kuvvetleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:22 Kaynak: DHA

Mogadişu, Somali, Yenikadinda Gösterme, Dünya
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