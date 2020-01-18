Somali'de bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 4 Türk vatandaşı yaralandı - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Somali'de bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 4 Türk vatandaşı yaralandı - Son Dakika Dünya

Somali'de bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 4 Türk vatandaşı yaralandı

6 saat önce

Mogadişu yakınlarındaki Afgoye'de Türk vatandaşı mühendislerin ve Somalili polislerin öğle yemeği yediği yere düzenlenen bombalı saldırıda 4'ü Türk vatandaşı en az 11 kişi yaralandı.

Somali'de bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 4 Türk vatandaşı yaralandı, System.String[]

Somali'nin başkenti Mogadişu'nun kuzeybatısındaki Afgoye'de bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 4 Türk vatandaşı inşaat şirketi çalışanı dahil az 11 kişi yaralandı.

Reuters haber ajansına konuşan Afgoye'deki Somalili emniyet yetkilisi Nur Ali, "Bomba yüklü bir araç Türk mühendislerle Somalili polislerin öğle yemeği yediği yere hızla daldı. Şimdilik, üç Türk mühendisin ve çevirmenlerinin yaralandığını biliyoruz. Patlamada iki polis de yaralandı" dedi.

Anadolu Ajansı'nın Mogadişu Büyükelçiliği kaynaklarına dayandırdığı habere göre yaralanan 4 Türk vatandaşı Somali Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada "Somali'de masum sivilleri hedef alan ve 4'ü Türk vatandaşı olmak üzere 11 sivili yaralayan bombalı terör saldırısını en sert şekilde lanetliyor ve kınıyoruz. Türkiye, terör belasına karşı Somalili kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir" dedi.

Somali polisi, saldırının hedefinde Türk inşaat şirketi çalışanlarının olduğunu söyledi.

Saldırıyı kimin düzenlediği henüz bilinmiyor ama Somali polisi, eş Şebab militanlarının geçen Cuma günü, Mogadişu'ya 30 km mesafedeki Afgoye'ye saldırı girişiminde bulunduklarını ve güvenlik güçleri tarafından püskürtüldüklerini söyledi.

Afgoye'deki bir dükkan sahibi Farah Abdullahi, Reuters haber ajansına "Çok büyük bir patlama sesi duyduk sonra dumanlar havaya yükseldi. Patlamadan önce Türk mühendisler ve silahlı Somali polislerinden oluşan konvoy bölgedeydi" dedi.

Başkent Mogadişu'da 28 Aralık'ta gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 2'si Türk vatandaşı 80'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Mogadişu, Somali, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:10 
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