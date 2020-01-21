Somali'de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 9 vatandaşı taşıyan Türk... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Somali'de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 9 vatandaşı taşıyan Türk... - Son Dakika

Somali'de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 9 vatandaşı taşıyan Türk...

7 saat önce

Somali'de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 9 vatandaşı taşıyan Türk Hava Kuvvetlerine ait uçak, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanına indi.

Somali'de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 9 vatandaşı taşıyan Türk..., System.String[]

Somali'de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 9 vatandaşı taşıyan Türk Hava Kuvvetlerine ait uçak, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanına indi. - ANKARA

Ankara, Somali, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:37 Kaynak: İHA
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