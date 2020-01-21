Somali'de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 9 vatandaşı taşıyan Türk... - Son Dakika

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Somali'de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 9 vatandaşı taşıyan Türk...
7 saat önce
Somali'de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 9 vatandaşı taşıyan Türk Hava Kuvvetlerine ait uçak, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanına indi.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:37 Kaynak: İHA
Somali'de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 9 vatandaşı taşıyan Türk Hava Kuvvetlerine ait uçak, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanına indi. - ANKARA
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