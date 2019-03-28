Somali'de Bomba Yüklü Araçla Saldırı: 11 Ölü
34 dakika önce
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti.
Somali
'nin başkenti Mogadişu
'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, başkentte Mekke-i Mükerreme Caddesi'ndeki bir lokantanın önünde bomba yüklü araç infilak ettirildi.
Sağlık kaynakları, patlamada 11 kişinin yaşamını yitirdiğini, 10 kişinin yaralandığını duyurdu.
Patlama nedeniyle çıkan yangın sonucu çevredeki binalar ve araçlarda hasar meydana geldi.
Başkentte dün yol kenarına yerleştirilen bombanın yerel yöneticilerin bulunduğu bir konvoyun geçişi sırasında patlaması sonucu 3 kişi ölmüştü.
Eş-Şebab'ın hafta sonu Mogadişu'daki iki bakanlığın yer aldığı bir binaya düzenlediği saldırıda da 10'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:39 Kaynak: AA
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