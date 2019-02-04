Somali'de Bomba Yüklü Araçla Saldırı: 7 Ölü
1 saat önce
ADDİS Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla yapılan saldırı sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.
ADDİS Somali
'nin başkenti Mogadişu
'da bomba yüklü araçla yapılan saldırı sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.
Başkomiser Muhammed Hussein, yaptığı açıklamada, Mogadişu'nun Hamar Weyne bölgesinde hükümet binalarına yakın bir alışveriş merkezi çevresinde park halinde olan patlayıcı yüklü aracın infilak etmesi sonucu 7 kişinin öldüğünü, 9 kişinin de yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Ülkenin güneyindeki çok sayıda köy ve kasabayı elinde bulunduran terör örgütü Eş-Şebab, sık sık güvenlik görevlilerini ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:01 Kaynak: AA
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