Son Dakika Haberleri: Somali'de Bomba Yüklü Araçla Saldırı: 7 Ölü

Somali'de Bomba Yüklü Araçla Saldırı: 7 Ölü

1 saat önce

ADDİS Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla yapılan saldırı sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

Somali'de Bomba Yüklü Araçla Saldırı: 7 Ölü, System.String[]
ADDİS Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla yapılan saldırı sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

Başkomiser Muhammed Hussein, yaptığı açıklamada, Mogadişu'nun Hamar Weyne bölgesinde hükümet binalarına yakın bir alışveriş merkezi çevresinde park halinde olan patlayıcı yüklü aracın infilak etmesi sonucu 7 kişinin öldüğünü, 9 kişinin de yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Ülkenin güneyindeki çok sayıda köy ve kasabayı elinde bulunduran terör örgütü Eş-Şebab, sık sık güvenlik görevlilerini ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:01 Kaynak: AA

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