Somali 'de bomba yüklü araçlarla düzenlenen üç ayrı intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaynak: AA

Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Somali'deki üç ayrı bombalı saldırıda en az 12 kişi öldü - Son Dakika

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