Somali'de Bombalı Araç Saldırısı: En Az 16 Kişi Hayatını Kaybetti
3 saat önce
– Somali'de bomba yüklü bir araç, Somali Başkanlık sarayı yakınlarında, orduya it bir kontrol noktasında patlatıldı, en az 16 kişi öldü, 20'den fazla kişi yaralandı.
– Somali
'de bomba yüklü bir araç, Somali Başkanlık sarayı yakınlarında, orduya it bir kontrol noktasında patlatıldı, en az 16 kişi öldü, 20'den fazla kişi yaralandı.
Saldırıyı sıklıkla ülkenin başkenti Mogadishu'yu hedef alan, El-Kaide'nin bir kolu olan, Eş-Şebap terör örgütü üstlendi.
Bombalı saldırının hedefinin yoğun güvenlik önlemleriyle korunan sarayın arka girişindeki kontrol noktası olduğunu söyleyen polis sözcüsü Muhammed Hüseyin
, Mogadishu Belediye Başkan yardımcısı ve bir milletvekilinin olayda yaralandığını açıkladı.
Trafik polisi Muhammed Harun da, "Önce bir aracın bölgede bir aşağı bir yukarı hareket ettiğini farkettik, etrafta yürüyen inşaları uzaklaştırmaya çalıştık ama aniden araç patladı" dedi. - Emir
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 02:38 Kaynak: DHA
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