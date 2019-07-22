Somali'de bombalı araçla saldırı: 17 ölü, 30 yaralı
1 saat önce
Somali'de bombalı araçla düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı belli oldu.
Somali Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:33 Kaynak: DHA
'de bombalı araçla düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı belli oldu. Patlamada, 17 kişi hayatını kaybetti 30 kişi ise yaralandı.
Başkent Mogadişu'daki Aden Adde Uluslararası Havalimanı'nın dışındaki KM4 yolunda meydana gelen bombalı araçlı saldırıda, 17 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybedenlerin sivil ve askerlerden oluştuğu belirtildi.
Ayrıca, patlama sonucunda çevrede bulunan çok sayıda ofis ve işletmenin hasar gördüğü duyuruldu.
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