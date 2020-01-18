Somali'de bombalı araçla saldırı 6 türk yaralandı - Son Dakika

Somali'de bombalı araçla saldırı 6 Türk yaralandı (Ek Görüntüyle)

Somali (DHA) ? Somali medyası, saldırının Somali'nin güneyinde Afgooye şehrinde bombalı araçla düzenlendiğini duyurdu. Yerel medya, saldırının bir kontrol noktasının yakınında düzenlendiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Somali'deki terör saldırısında 6 Türk ve 9 Somali vatandaşı olmak üzere 15 kişinin yaralandığını duyurdu. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Somali'deki terör saldırısında 6 Türk ve 9 Somali vatandaşı olmak üzere toplam 15 kişi yaralandı. Yaralıların tedavisi Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanemizde yapılıyor. Vatandaşlarımızdan 2'sinin durumu ciddi, ameliyatları devam ediyor. Ayrıca 9 Somalili yaralıdan 4'ünün durumu da ağır. Büyükelçiliğimiz ile istişare halindeyiz, ambulans uçağımız ihtiyaç anında yola çıkmak üzere hazır. Bu hain saldırıyı kınıyor, yaralılarımıza geçmiş olsun diliyorum ifadelerini kullandı.