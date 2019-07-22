Son Dakika Haberleri: Somali'de bombalı saldırı: 10 ölü
Son Dakika Güncel Haber

Somali'de bombalı saldırı: 10 ölü

1 saat önce

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.

Somali'de bombalı saldırı: 10 ölü, System.String[]
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.
Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mogadişu Havalimanı istikametindeki bir caddede güvenlik noktasını hedef alan bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.
İsminin açıklanmasını istemeyen bir sağlık görevlisi, terör saldırısında ölenler arasında askerlerin de bulunduğunu, yaralıların çoğunun sivil olduğunu belirtti.
Saldırının sorumluluğunu terör örgütü eş-Şebab üstlendi.
Somali'de 2004'te kurulan, El Kaide fikriyatını benimseyen terör örgütü Eş-Şebab, ülkenin güneyindeki bazı köy ve beldelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.
Örgüt militanları, başkent Mogadişu dahil çeşitli kentlerde hükümet kurumlarını, otelleri ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.
Mogadişu, Somali, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 03:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adnan Oktar duruşması aralıksız 44 gün sürecek! İran'ın el koyduğu İngiliz tankerinin içinden ilk fotoğraf yayınlandı EPDK resmen duyurdu! Elektrik faturaları sadeleşecek 15 Temmuz Hava Harp Okulu davasında 41 kişiye müebbet talebi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 16:54:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Somali'de bombalı saldırı: 10 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]