Son Dakika Haberleri: Somali'de Bombalı Saldırı

Somali'de Bombalı Saldırı

4 saat önce

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bombalı saldırı meydana geldi.

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Somali'nin başkenti Mogadişu'da bombalı saldırı meydana geldi. Saldırıda ölü ve yaralıların oldu kaydedildi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da 2 ayrı noktada patlama meydana geldi. Alınan ilk bilgilere göre saldırıda ölü ve yararlıların olduğu kaydedildi. - MOGADİŞU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 11:25 Kaynak: İHA

Mogadişu, Somali, 3. Sayfa
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