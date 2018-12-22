Somali'de Bombalı Saldırı
3 saat önce
- Somali'de bombalı saldırıMOGADİŞU - Somali'nin başkenti Mogadişu'da bombalı saldırı meydana geldi.
- Somali
'de bombalı saldırı
MOGADİŞU - Somali'nin başkenti Mogadişu
'da bombalı saldırı meydana geldi. Saldırıda ölü ve yaralıların oldu kaydedildi.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da 2 ayrı noktada patlama meydana geldi. Alınan ilk bilgilere göre saldırıda ölü ve yararlıların olduğu kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:03 Kaynak: İHA
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