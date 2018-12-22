Son Dakika Haberleri: Somali'de Bombalı Saldırı

Somali'de Bombalı Saldırı

3 saat önce

- Somali'de bombalı saldırıMOGADİŞU - Somali'nin başkenti Mogadişu'da bombalı saldırı meydana geldi.

- Somali'de bombalı saldırı

MOGADİŞU - Somali'nin başkenti Mogadişu'da bombalı saldırı meydana geldi. Saldırıda ölü ve yaralıların oldu kaydedildi.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da 2 ayrı noktada patlama meydana geldi. Alınan ilk bilgilere göre saldırıda ölü ve yararlıların olduğu kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:03 Kaynak: İHA

Mogadişu, Somali, Güncel
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