Son Dakika Haberleri: Somali'de Bombalı Saldırı: 2 Ölü

Somali'de Bombalı Saldırı: 2 Ölü

1 saat önce

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Somali'de Bombalı Saldırı: 2 Ölü, System.String[]
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Banadir Bölgesi Güvenlik Şefi Yardımcısı Maxamed Tulah, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Mogadişu'nun Hamar Weyne bölgesindeki bir akaryakıt istasyonunda park halindeki bomba yüklü aracın infilak ettiğini belirtti.

Tulah, patlamada 1'i kadın 2 sivilin öldüğünü, 5 kişinin yaralandığını aktardı.

Yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırılırken, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde patlamanın yaşandığı çevreden yoğun dumanların yükseldiği görüldü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Ülkenin güneyindeki çok sayıda köy ve kasabayı elinde bulunduran terör örgütü Eş-Şebab, sık sık güvenlik görevlilerini ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:13 Kaynak: AA

Mogadişu, Somali, Güncel
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