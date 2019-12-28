Somali'de bombalı saldırı: 61 ölü (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Somali'de bombalı saldırı: 61 ölü (3) - Son Dakika

Somali'de bombalı saldırı: 61 ölü (3)

6 saat önce

Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırıda 61 kişi hayatını kaybetti.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırıda 61 kişi hayatını kaybetti.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, başkentte gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü araç, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirildi.

Aamin Ambulans Hizmetleri Müdürü Abdikadir Abdirahman, saldırıda 61 kişinin hayatını kaybettiğini, 50'den fazla kişinin de yaralandığını kaydetti.

Somali Hükümet Sözcüsü İsmail Muhtar da Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, çok sayıda kişinin hastaneye kaldırıldığını ve ölü sayısının artmasından endişe edildiğini söyledi.

Saldırıda çevredeki iş yerlerinde ciddi hasar meydana geldi.

Somali'de bombalı saldırı: 61 ölü (3)

Mogadişu, Somali, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 12:55 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Somali'de bombalı araçla saldırı! 2'si Türk vatandaşı 90 kişi yaşamını yitirdi
Game of Thrones dizisinde dublörlük yapan Andrew Dunbar hayatını kaybetti Korkunç olay! Cin zannettiği kızını silahla vurarak öldürdü Tuğba Kaya'yı öldüren babası- Sözümü dinlemedi, bir anlık öfke sunucu öldürdüm

Son Dakika Haberleri
19:11 İbb'den işten çıkarılanlar ve hayvanseverler soğuk havaya rağmen eylemlerine devam ediyor - Son Dakika
19:10 Yaralama ve iş yeri kurşunlama şüphelisi cezaevi firarisi minibüste yakalandı (2) - Son Dakika
19:08 AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye'yi, Türk gemilerini vurun, Türk hedeflerini vurun.' diyen birisine... - Son Dakika
19:07 Banyoda düşen Şükran, öldü - Son Dakika
19:06 İçişleri Bakanlığı'dan 'yerli otomobil' paylaşımı - Son Dakika
18:29 Meteoroloji'den İstanbul'a kar yağışı uyarısı! Kuvvetli geliyor - Son Dakika
17:28 Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya tezkeresi konusunda muhalefet liderleriyle bir araya gelecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 19:12:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Somali'de bombalı saldırı: 61 ölü (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]