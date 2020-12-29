Somali'de bombalı saldırı: 7 ölü - Son Dakika

Somali'de bombalı saldırı: 7 ölü

29.12.2020 10:21
Somali'de bombalı saldırı: 7 ölü, System.String[]

Doğu Afrika ülkelerinden Somali'de bir aracın yola döşenmiş mayının üzerinden geçmesi sonucu meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti.

Doğu Afrika ülkelerinden Somali'de bir aracın yola döşenmiş mayının üzerinden geçmesi sonucu meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti.

Somali Haber Ajansının (SONNA) haberine göre, patlama, Juba bölgesinde Kismayo ile Dhoobley arasındaki bağlantı yolunda yaşandı.

Patlamada aralarında 6 aylık bebeğin de bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Terör örgütü Eş-Şebab, sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Patlama, Afrika, Somali, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Somali'de bombalı saldırı: 7 ölü - Son Dakika


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