Somali'de bombalı saldırı: 73 ölü - Son Dakika
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Somali'de bombalı saldırı: 73 ölü

6 saat önce

Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırıda 73 kişi hayatını kaybetti.

Somali'de bombalı saldırı: 73 ölü, System.String[]

Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırıda 73 kişi hayatını kaybetti.


Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, başkentte gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü araç, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirildi.

Medine Hastanesi'nin yöneticisi doktor Muhammed Yusuf, saldırıda hayatını kaybeden 73 kişinin cesedinin hastaneye getirildiğini açıkladı.

Mogadişu Belediye Başkanı Ömer Mahmud da saldırıda ölenlerin büyük bölümünün üniversite öğrencileri ve diğer okullara giden öğrenciler olduğunu belirtti.

Somali Hükümet Sözcüsü İsmail Muhtar da Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, çok sayıda kişinin hastaneye kaldırıldığını ve ölü sayısının artmasından endişe edildiğini söyledi.

Saldırıda çevredeki iş yerlerinde ciddi hasar meydana geldi.

Mogadişu, Somali, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 01:08 Kaynak: AA
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