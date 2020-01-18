Somali'de bombalı saldırıda 4 Türk yaralandı - Son Dakika
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Somali'de bombalı saldırıda 4 Türk yaralandı

6 saat önce

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 4 Türk inşaat şirketi çalışanı yaralandı.

Somali'de bombalı saldırıda 4 Türk yaralandı, System.String[]

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 4 Türk inşaat şirketi çalışanı yaralandı.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliğinden alınan bilgiye göre, saldırıda yaralanan 4 Türk, Somali Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Başkent Mogadişu'da 28 Aralık'ta gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü araç, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirilmiş, saldırıda 2'si Türk vatandaşı 80'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Terör örgütü Şebab, bölgede altyapı ve yol çalışmalarını üstlenen Türk firmalarını zaman zaman hedef alıyor.

Mogadişu, Somali, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 02:06 Kaynak: AA
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