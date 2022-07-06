Somali'de bombalı saldırıda bir polis öldü - Son Dakika
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Somali'de bombalı saldırıda bir polis öldü

06.07.2022 12:08
Somali'de bombalı saldırıda bir polis öldü

Somali'de düzenlenen bombalı saldırıda bir polis memurunun hayatını kaybettiği bildirildi.

Somali'de düzenlenen bombalı saldırıda bir polis memurunun hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, saldırı Aşağı Şabel bölgesinde sabah saatlerinde düzenlendi.

Polis memurunun aracının geçtiği sırada yere döşenen bombanın infilak etmesi sonucu Abdi Madobe isimli polis memuru yaşamını yitirdi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Terör örgütü Eş-Şebab bölgede sık sık güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

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Kaynak: AA

Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Somali'de bombalı saldırıda bir polis öldü - Son Dakika

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