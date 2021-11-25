Somali'nin başkenti Mogadişu'da sabah saatlerinde düzenlenen bombalı saldırıda en az 8 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Somali polisi tarafından AA muhabirine yapılan açıklamada, saldırının Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM) konvoyunun geçtiği sırada bomba yüklü araçla yapıldığı belirtildi.
Başkent Mogadişu'daki bombalı saldırıda en az 8 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.
Eş-Şebab örgütünün sorumlu tutulduğu saldırıda, sivillerin de hayatını kaybettiği ve yaralandığı açıklandı.
Saldırıda yaralananlardan 13'ünün Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi'ne kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.
Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Somali'de bombalı saldırıda en az 8 kişi öldü - Son Dakika