Somali'de bombalı saldırıda en az 8 kişi öldü - Son Dakika

Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

Eş-Şebab örgütünün sorumlu tutulduğu saldırıda, sivillerin de hayatını kaybettiği ve yaralandığı açıklandı.

Başkent Mogadişu'daki bombalı saldırıda en az 8 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

Somali polisi tarafından AA muhabirine yapılan açıklamada, saldırının Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM) konvoyunun geçtiği sırada bomba yüklü araçla yapıldığı belirtildi.

Somali 'nin başkenti Mogadişu 'da sabah saatlerinde düzenlenen bombalı saldırıda en az 8 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

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