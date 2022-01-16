Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırıda hükümet sözcüsünün yaralandığı bildirildi.
Somali Ulusal Haber Ajansına göre, Somali hükümet sözcüsü Muhammed İbrahim Moalimuu'nun evinin yakınında sabah saatlerinde bombalı saldırı düzenlendi.
Saldırıda hükümet sözcüsü Moalimuu'nun yaralandığı ve hemen hastaneye kaldırıldığı açıklandı.
Saldırıyı kimin düzenlediğine dair henüz açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Somali'de bombalı saldırıda hükümet sözcüsü yaralandı (2) - Son Dakika