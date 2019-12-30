Somali'de bombalı saldırının ardından 25 kişi bulunamıyor - Son Dakika
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Somali'de bombalı saldırının ardından 25 kişi bulunamıyor

6 saat önce

Somali'de 81 kişinin ölümüne yol açan bombalı saldırının ardından 25 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Somali'de bombalı saldırının ardından 25 kişi bulunamıyor, System.String[]

Somali'de 81 kişinin ölümüne yol açan bombalı saldırının ardından 25 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Ulusal basının aktardığına göre, Somali Hükümeti Sözcüsü İsmail Muhtar, başkent Mogadişu'daki saldırıda bölgede olduğu tahmin edilen 25 kişinin henüz bulunamadığını dile getirdi.

Kurtarma çalışmalarının halen sürdüğünü belirten Muhtar, "Kayıp olanlardan 6'sı çocuk. Şu ana kadar 81 kişinin öldüğü tespit edildi." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, saldırıyı üstlenen henüz olmadı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da hafta sonu gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü araç, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirilmişti.

Türkiye Sağlık Bakanlığı da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından yaralıların tedavisine destek vermek amacıyla harekete geçmiş, bu kapsamda Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve cerrahi personelden oluşan 20 kişilik ekibi Somali'ye göndermişti.

Patlamada hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşı ile yaralanan 16 Somalili Türkiye'ye getirilmişti.

Mogadişu, Somali, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:56 Kaynak: AA
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