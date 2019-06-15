Son Dakika Haberleri: Somali'de çifte bombalı saldırı: 8 ölü
Son Dakika Güncel Haber

Somali'de çifte bombalı saldırı: 8 ölü

30 dakika önce

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü iki aracın patlaması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Somali'de çifte bombalı saldırı: 8 ölü, System.String[]
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü iki aracın patlaması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Amin Ambulans Servisi Direktörü Dr. Abdikadir Aden, AP'ye yaptığı açıklamada, Mogadişu'da meydana gelen çifte bombalı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 16 kişinin yaralandığını söyledi.
Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu belirten Aden, bomba yüklü araçlardan birinin parlamento yakınlarında infilak ettiğini bildirdi.
Diğer patlamanın nerede olduğuna ilişkin açıklama yapılmadı.
Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.
Ülkenin güneyindeki çok sayıda köy ve kasabayı işgali altında bulunduran Eş-Şebab, sık sık güvenlik görevlilerini ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 07:40 Kaynak: AA
Mogadişu, Somali, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş'tan öğrencilere müjde! Evlerde kullanılan suya yüzde 50 indirim yapılacak Soylu'dan İmamoğlu'na: Sen önce Beylikdüzü'nde başladığın camiyi bitir YKS sırasında kalp krizi geçiren genç, hayatını kaybetti İBB, 'makam aracı' iddialarına yanıt verdi: Hizmet için kullanılıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 20:10:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Somali'de çifte bombalı saldırı: 8 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]