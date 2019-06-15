Son Dakika Haberleri: Somali'de çifte bombalı saldırı: 8 ölü
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Somali'de çifte bombalı saldırı: 8 ölü

2 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Saldırı sonrası yükselen dumanlar Saldırı düzenlenen bölgedeki hasar gören araçlar ve binalar Ekiplerin saldırı düzenlenen bölgede enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü iki aracın patlaması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Saldırı sonrası yükselen dumanlar
Saldırı düzenlenen bölgedeki hasar gören araçlar ve binalar
Ekiplerin saldırı düzenlenen bölgede enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü iki aracın patlaması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Amin Ambulans Servisi Direktörü Dr. Abdikadir Aden, AP'ye yaptığı açıklamada, Mogadişu'da meydana gelen çifte bombalı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 16 kişinin yaralandığını söyledi.
Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu belirten Aden, bomba yüklü araçlardan birinin parlamento yakınlarında infilak ettiğini bildirdi.
Diğer patlamanın nerede olduğuna ilişkin açıklama yapılmadı.
Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.
Somali'de çifte bombalı saldırı: 8 ölü
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 09:36 Kaynak: AA
Mogadişu, Somali, Güncel
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