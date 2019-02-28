Son Dakika Haberleri: Somali'de Çifte Patlama: En Az 10 Ölü, 28 Yaralı

Somali'de Çifte Patlama: En Az 10 Ölü, 28 Yaralı

1 saat önce

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü 2 aracın infilak etmesi sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybettiği, 28 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Somali'de Çifte Patlama: En Az 10 Ölü, 28 Yaralı, System.String[]
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü 2 aracın infilak etmesi sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybettiği, 28 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü 2 araç infilak etti. Araçlardan birinin saldırganın hedefine ulaşamaması sonucu bölgedeki bir otelin önüne park edildikten sonra patlatıldığı kaydedildi. Patlamadan sonra bölgeye bir araç dolusu silahlı terörist grubun geldiği ve polisle çatıştığı belirtildi. Daha sonra kaçan teröristlerin arkalarında bıraktığı araç da infilak etti. Yaşanan patlamalarda en az 10 kişinin yaşamını yitirdiği 28 kişinin ise yaralandığı kaydedildi. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi gönderilirken yaralıların Recep Tayyip Erdoğan Hastanesine kaldırıldığı belirtildi. - MOGADİŞU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:08 Kaynak: İHA

Araç, Mogadişu, Somali, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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