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Somali'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na silahlı saldırı
6 saat önce
Somali'de silahlı bazı kişilerin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na saldırı düzenlediği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 08:36 Kaynak: AA
Somali'de silahlı bazı kişilerin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na saldırı düzenlediği bildirildi.
Komiser Muhammed Hüseyin, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve ofisine saldırı girişiminde bulunan 5 silahlı kişinin, sarayın dışındaki güvenlik güçlerine de saldırdığını belirtti.
Hüseyin, güvenlik güçlerinin saldırıyı püskürttüğünü ve silahlı 3 kişinin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.
Saldırganlardan ikisinin ise bölgedeki bir otel yakındaki parka kaçtığını aktaran Hüseyin, saldırganların otele girmeyi başaramadığını ve halen silahlı çatışmaların devam ettiğini vurguladı.
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