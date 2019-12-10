Son Dakika Haberleri: Somali'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na silahlı saldırı
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Somali'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na silahlı saldırı

6 saat önce

Somali'de silahlı bazı kişilerin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na saldırı düzenlediği bildirildi.

Somali'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na silahlı saldırı, System.String[]

Somali'de silahlı bazı kişilerin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na saldırı düzenlediği bildirildi.

Komiser Muhammed Hüseyin, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve ofisine saldırı girişiminde bulunan 5 silahlı kişinin, sarayın dışındaki güvenlik güçlerine de saldırdığını belirtti.

Hüseyin, güvenlik güçlerinin saldırıyı püskürttüğünü ve silahlı 3 kişinin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Saldırganlardan ikisinin ise bölgedeki bir otel yakındaki parka kaçtığını aktaran Hüseyin, saldırganların otele girmeyi başaramadığını ve halen silahlı çatışmaların devam ettiğini vurguladı.

Ak Saray, Somali, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 08:36 Kaynak: AA
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