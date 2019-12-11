Somali'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınındaki otele düzenlenen silahlı saldırı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Somali'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınındaki otele düzenlenen silahlı saldırı - Son Dakika

Somali'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınındaki otele düzenlenen silahlı saldırı

6 saat önce

Somali'de silahlı kişilerin Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınındaki otele düzenlediği saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Somali'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınındaki otele düzenlenen silahlı saldırı, System.String[]

Somali'de silahlı kişilerin Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınındaki otele düzenlediği saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Polisten yapılan yazılı açıklamada, başkent Mogadişu'da dün akşam hükümet yetkililerinin kaldığı bir otele yapılan silahlı saldırıda 2 sivil ile 3 güvenlik mensubunun yaşamını yitirdiği belirtildi.

5 saldırganın ölü ele geçirildiği, Cumhurbaşkanlığı Sarayının hemen yanındaki otelden 80 kişinin tahliye edildiği ifade edildi.

Saldırının sorumluluğunu terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.

Emniyet yetkililerinden dün yapılan ilk açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın hedef alındığı olayda 3 saldırganın etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.

Ak Saray, Mogadişu, Somali, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:46 Kaynak: AA
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